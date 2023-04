Ο Στεφ δέχτηκε τα θερμά συγχαρητήρια του 29χρονου Αυστριακού («μπράβο, καλή επιτυχία») και του απάντησε τα εξής: «To καλύτερό σου το έχεις ακόμα, συνέχισε, το έχεις».

Θυμίζουμε ότι το 2021 ο Τιμ τραυματίστηκε στον καρπό και από τότε παλεύει να επιστρέψει σε τοπ επίπεδο. Τον τελευταίο καιρό, πάντως, δείχνει να έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά...

Full of respect after an epic encounter 🤝@steftsitsipas @domithiem #MMOpen pic.twitter.com/Px8DLDQhle