Περιμένει Τιμ ή Τσιτσιπά ο Μπάες (vids)

O 22χρονος Αργεντινός (Νο.31) έκανε την ανατροπή κόντρα στον Αμερικανό Μάρκος Γκιρόν (Νο.61) και πήρε την πρόκριση με 3-6, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 10 λεπτά. Θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντόμινικ Τιμ και τον Στέφανο, που θα αρχίσει στις 21.00.

Στο μεταξύ, εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο.9 στον κόσμο, που έχασε στην πρεμιέρα του από τον Ντούσαν Λάγιοβιτς (Νο.40) με 6-2, 3-6, 7-6(5). Ο 32χρονος Σέρβος, πρωταθλητής στην Μπάνια Λούκα, έχει πάρει τις πρώτες νίκες του επί παικτών του Top 10 μέσα σε διάστημα δέκα ημερών (Τζόκοβιτς, Ρούμπλεφ, Αλιασίμ) και τρέχει τώρα ένα σερί 7-0 στο tour!

Αποκλείστηκε, όμως, και ο Τόμι Πολ, Νο.17 στον κόσμο, μετά την ήττα του με 6-3, 7-6(3) από τον Ρώσο qualifier Ρομάν Σαφιούλιν (Νο.112), που θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Μπερναμπέ Θαπάτα Μιραγές (6-3, 6-2 τον Νταν Έβανς).

