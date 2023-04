Με Μπαδόσα η Σάκκαρη αν νικήσει απόψε (vids)

Η Πάουλα Μπαδόσα... ισοπέδωσε την Κόκο Γκοφ και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Madrid Open (WTA 1000).

Ανεβασμένη η 25χρονη Ισπανίδα (Νο.42), νίκησε τη νεαρή Αμερικανίδα (Νο.6) με 6-3, 6-0 σε μόλις 71 λεπτά και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στην επόμενη φάση. Θα είναι είτε η Μαρία Σάκκαρη, είτε η συμπατριώτισσά της Ρεμπέκα Μασαρόβα, που θα αναμετρηθούν σήμερα περίπου στις 23.00.

Αυτή, όμως, που έχει κλέψει την παράσταση στη Μαδρίτη είναι η Μίρα Αντρέεβα από τη Ρωσία, που έγινε σήμερα 16 ετών! Η νεαρή τενίστρια λύγισε με 6-3, 6-3 την ημιφιναλίστ του Australian Open Μάγκντα Λινέτ και συνεχίζει την ονειρεμένη πορεία της στην Ισπανία, φτάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τέταρτο γύρο τουρνουά WTA 1000. Είναι, μάλιστα, αήττητη τη φετινή σεζόν, μετρώντας 16 διαδοχικές νίκες σε όλα τα επίπεδα.

Τώρα, βέβαια, έχει ακόμα πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα βρει απέναντί της τη νικήτρια του Australian Open Αρίνα Σαμπαλένκα, που άφησε εκτός με 6-3, 7-5 την Καμίλα Οσόριο

Listen to that home crowd 🗣️🔊@paulabadosa gets past Gauff and will face the winner of Masarova-Sakkari in the last 16!#MMOPEN pic.twitter.com/BTlQ1ujdu5 — wta (@WTA) April 29, 2023

MIRRA'S SWEET SIXTEEN 🥳



On her 16th birthday, Mirra Andreeva defeats Linette to claim a 16th consecutive victory and reach the Madrid last 16!#MMOPEN pic.twitter.com/qYy9RYzsfJ — wta (@WTA) April 29, 2023