Ο Μεντβέντεφ κατέκτησε τη 2η νίκη στη Μαδρίτη (vids)

Ο Ρώσος κατάφερε να κάμψει τον Αντρέα Βαβασόρι με 6-4, 6-3 σε 82 λεπτά.

Ο τελευταίος είχε αποκλείσει στον 1ο γύρο της Μαδρίτης τον Άντι Μάρεϊ και συνολικά πέτυχε 3 νίκες στο Caja Magica, αφού είχε ξεκινήσει από τα προκριματικά.

Ο Μεντβέντεφ προκρίνεται για 2η φορά στον 3ο γύρο της Μαδρίτης, έχοντας 2 νίκες και 3 ήττες συνολικά στην καριέρα του σ' αυτό το τουρνουά. Τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει έναν ακόμα qualifier και συμπατριώτη του, Αλεξάντερ Σεβτσένκο,ο οποίος επικράτησε σε 45 λεπτά του Γίρι Λεχέτσκα, με 6-1, 6-1!

