Η φιναλίστ του Wimbledon 2014, που έχει κατρακυλήσει τα τελευταία χρόνια στο ranking (No.285) απέκλεισε χθες την Νταγιάνα Γιαστρέμσκα και μάλλον… πήρε θάρρος.

«Κάτι γίνεται όταν παίζεις με ντοπαρισμένους στη Μαδρίτη», έγραψε η 29χρονη Καναδή και δεν αναφερόταν μόνο στη Γιαστρέμσκα, που είχε τιμωρηθεί για ντόπινγκ. Θυμήθηκε και τη Μαρία Σαράποβα, την οποία είχε νικήσει το 2017.

Οι αντιδράσεις ήταν κυρίως αρνητικές…

There’s something about playing dopers in Madrid… pic.twitter.com/wGLDZdVBiB