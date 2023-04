Τιμ: «Μου αρέσει πολύ ο Τσιτσιπάς, βλέπω τα ματς του» (vid)

«Ανυπομονώ για το ματς», είπε ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο για την αναμέτρησή του με τον Στεφ στη φάση των «32». «Μου αρέσει πολύ, είναι απίστευτος παίκτης. Μου αρέσει να βλέπω τα ματς του, είναι πολύ όμορφο το παιχνίδι του. Είχαμε μερικές σπουδαίες αναμετρήσεις και μεγάλες, σε τελικό ATP Finals. Η τελευταία μας συνάντηση στο χώμα ήταν πριν από πέντε χρόνια, οπότε είναι πολύς καιρός. Από τότε έχουμε παίξει και οι δύο στον τελικό του Roland Garros. Eλπίζω να πάω καλά και να κάνω ένα εξαιρετικό ματς». Ο Αυστριακός ήταν φιναλίστ στη Μαδρίτη το 2017 και το 2018, ενώ ο Στεφ είχε διεκδικήσει τον τίτλο το 2019.

Ο μεγάλος αγώνας θα γίνει το Σάββατο (29/4) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

