Συνεπής στο ραντεβού με Τσιτσιπά ο Τιμ! (vid)

Ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο (Νο.93 πλέον) ξεπέρασε το εμπόδιο του Κάιλ Έντμουντ με 6-4, 6-1 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, εκεί όπου έχει περάσει με μπάι ο Στέφανος.

O νικητής του US Open 2020 προηγείται με 5-3 στο head to head, όμως η τελευταία τους αναμέτρηση έγινε το 2020 στο ATP Finals. Και από τότε έχουν αλλάξει πολλά, καθώς ο Αυστριακός τραυματίστηκε στον καρπό τον Ιούνιο του 2021 και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει σε τοπ επίπεδο.

Τον τελευταίο καιρό, πάντως, δείχνει ανεβασμένος, επέστρεψε στο Top 100 και το χώμα παραμένει η αγαπημένη του επιφάνεια... Στο χώμα συναντήθηκαν δύο φορές το 2018, με τον Στέφανο να κερδίζει στη Βαρκελώνη και τον Τιμ να απαντάει λίγες εβδομάδες μετά στο Roland Garros.

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο (29/4) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

Perfect start 💯@domithiem eases past Edmund 6-4 6-1 and will face Stefanos Tsitsipas in the Madrid second round!#MMOpen pic.twitter.com/dWoZfn5RzM