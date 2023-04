Καυγά με διαιτητή και Μουνάρ ξεκίνησε ο Κοκκινάκης στην Μαδρίτη (vids)

Ο Κοκκινάκης παραπονέθηκε στον διαιτητή για το box του αντιπάλου του, όμως ο τόνος του δεν άρεσε καθόλου στον Λαγιάνι, ο οποίος σε έντονο ύφος τον κάλεσε να του δείξει σεβασμό.

Λίγο νωρίτερα ο Μουνάρ πήγε να μπει στη συζήτηση με τον Κοκκινάκη να του κάνει νόημα να μη μιλάει γιατί δεν απευθυνόταν σε εκείνον.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Μουνάρ, που τον είχε δει τον Κοκκινάκη να του λέει «σκάσε», αφού του έδωσε το χέρι, του είπε: «Μην μου ξαναπεις να σκάσω».

Ο Κοκκινάκης αντί να απολογηθεί, απάντησε, «αλλιώς τι;», με αποτέλεσμα ο Λαγιάνι να κατέβει από την σκάλα του για να επέμβει. Ο Μουνάρ αμέσως όμως του έκανε νόημα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και συνέχισε την αντιδικία σε πιο ήρεμο ύφος με τον Ελληνοαυστραλό.

This is one of the more impassioned exchanges I’ve seen between an umpire & player.



Thanasi Kokkinakis is visibly upset.



The umpire says “Respect with me, come on.”



pic.twitter.com/XMom0Icfn2