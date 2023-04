Υπερασπίστηκε τον τίτλο της στη Στουτγκάρδη η Σβιόντεκ (vid)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο υπέταξε την 24χρονη Λευκορωσίδα (Νο.2) στον τελικό του Porsche Tennis Grand Prix (WTA 500) με 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 50 λεπτά και σήκωσε το 13ο τρόπαιο στην καριέρα της. Eίναι, μάλιστα, αήττητη στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το χώμα είναι η επιφάνεια της 21χρονης Πολωνής και σίγουρα είναι το φαβορί στα τουρνουά που έρχονται και κυρίως στο Roland Garros, όπου υπερασπίζεται τον τίτλο (το ίδιο και στη Ρώμη)!

Είναι το δεύτερο τουρνουά που κερδίζει μετά την Ντόχα και παρότι θα είναι θαύμα αν «ισοφαρίσει» την περσινή της σεζόν, παραμένει στο Νο.1 του κόσμου και δεν θα αφήσει εύκολα από τα χέρια της την κορυφή.

Μια από τις διώκτριές, πάντως, είναι η Σαμπαλένκα, νικήτρια του φετινού Australian Open, που φαίνεται ικανή να ψαλιδίσει τη διαφορά τους στην παγκόσμια κατάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο έχει χάσει και τους τρεις τελικούς της στη Στουτγκάρδη, όμως δήλωσε στην τελετή απονομής ότι θα επιμείνει μέχρι να πάρει το αυτοκίνητο που δίνεται στη νικήτρια!

Hugs from Papa Swiatek before driving home with another Porsche 🫂🥲@iga_swiatek remains undefeated at the @PorscheTennis Grand Prix! 🏆🏆 pic.twitter.com/eDlWSRWeZD