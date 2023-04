Ο Αλκαράθ στον δρόμο του Τσιτσιπά - Την Κυριακή στις 17.00 ο τελικός (vid)

Όπως αναμενόταν, ο 19χρονος Ισπανός ξεπέρασε το εμπόδιο του Βρετανού Νταν Έβανς (Νο.26) με 6-2, 6-2 σε 80 λεπτά και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά. Εκεί, φυσικά, θα βρει τον Στεφ, που νωρίτερα είχε νικήσει στα τρία σετ τον Λορέντζο Μουζέτι.

Πέρα από την εξέδρα, ο Αλκαράθ θα έχει ως «όπλο» και την παράδοση, καθώς σε τρεις αγώνες με τον Τσιτσιπά έχει ισάριθμες νίκες. Αρχικά είχε ρίξει την «βόμβα» στο US Open 2021 επικρατώντας με 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5) στον τρίτο γύρο.

Την επόμενη χρονιά πήρε τη νίκη με 7-5, 6-3 στη φάση των «16» του Μαϊάμι, ενώ η τελευταία τους συνάντηση έγινε λίγες εβδομάδες μετά στα προημιτελικά της διοργάνωσης, σε ένα επεισοδιακό ματς που έληξε με 6-4, 5-7, 6-2. Τότε ο Στέφανος έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του στο τρίτο σετ, μετά από ένα αρκετά μεγάλο toilet break του Aλκαράθ.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς έχει παίξει σε εννέα τελικούς τουρνουά ATP 500 και τους έχει χάσει όλους. Μέτριο είναι και το ρεκόρ του συνολικά σε τελικούς, καθώς έχει προκριθεί σε 25 και έχει κερδίσει τους εννιά. Ο Κάρλος, που δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη Βαρκελώνη, πάει για τον ένατο τίτλο καριέρας.

Ο τελικός θα αρχίσει στις 17.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

Yet to drop a set! 💪@carlosalcaraz into the Barcelona Final winning 6-2 6-2 vs Evans#BCNOpenBS pic.twitter.com/0GkK8Wxa9k