Εκτός ημιτελικών στην Μπάνια Λούκα ο Τζόκοβιτς! (vid)

Για άλλη μια φορά εκτός ρυθμού ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, έχασε με 6-4, 7-6(6) από τον συμπατριώτη του (Νο.70) και θα πάει στο Masters της Μαδρίτης με ρεκόρ 2-2 φέτος στο χώμα! Ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του 32χρονου Λάγιοβιτς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νόλε έκλεισε τον αγώνα με 1/16 μπρέικ πόιντ (!), ενώ έχασε προβάδισμα με 3-6 στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ. Έδωσε, μάλιστα, ματς πόιντ στον αντίπαλό του με ένα άστοχο overhead στο 6-6.

Τα μηνύματα δεν είναι και τόσο θετικά εν όψει Roland Garros (28/5), ωστόσο ο 35χρονος Σέρβος συνήθως καταφέρνει να βρίσκει τον καλό του εαυτό στα μεγάλα ραντεβού! Ο Λάγιοβιτς θα παίξει στα ημιτελικά με τον νικητή του αγώνα Κετσμάνοβιτς-Λεχέτσκα.

Αυτός, πάντως, που έχει βρει ρυθμό για τα καλά είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ, νικητής στο Μόντε Κάρλο, που άφησε έξω τον Νταμίρ Τζουμχούρ με 7-5, 6-3 και σημείωσε την έβδομη σερί νίκη του. Θα παίξει για μια θέση στον τελικό κόντρα στον Σλοβάκο Άλεξ Μόλκαν, που υπέταξε με 6-2, 4-6, 7-5 τον Λάσλο Τζέρε.

Προημιτελικά είχαμε και στο Μόναχο, όπου ο κάτοχος του τίτλου Χόλγκερ Ρούνε άφησε εκτός με 6-2, 6-4 τον Κριστιάν Γκαρίν και έκλεισε ραντεβού με τον Κρίστοφερ Ο' Κόνελ από την Αυστραλία (6-6, 4-6, 6-3 τον Φλάβιο Κομπόλι).

Την πορεία του συνεχίζει και ο Τέιλορ Φριτζ, που νίκησε με 6-3, 6-4 τον Ντόμινικ Τιμ και θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό κόντρα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ (7-6, 6-3 τον Μάρκος Γκιρόν).

