Χαλαρά στους «16» της Βαρκελώνης ο Τσιτσιπάς (vids)

Χωρίς να βάλει το πόδι στο γκάζι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, επικράτησε του 28χρονου Αργεντινού (Νο.69) με 6-4, 6-2 στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Ντένις Σαποβάλοφ (Νο.28).

Λίγες μέρες μετά τη απογοητευτική ήττα του στα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο από τον Τέιλορ Φριτζ και την πτώση του στο Νο.5 του κόσμου, ο Στεφ μπήκε με σοβαρότητα στην Pista Rafa Nadal και ουσιαστικά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του. Σερβίροντας εξαιρετικά, έχοντας σε πολύ καλή μέρα το forehand του και ανεβαίνοντας με επιτυχία στο φιλέ, δεν υπήρχε άλλος δρόμος εκτός από αυτόν της νίκης!

Μετά από μερικά γκέιμ κατάφερε να διαβάσει το παιχνίδι του Κατσίν, με τον οποίο δεν είχε ξαναπαίξει μέχρι σήμερα, και το πρώτο μπρέικ που σημείωσε στο 2-2 ήταν αρκετό για να του χαρίσει το πρώτο σετ.

Το προβάδισμα τού έδωσε μεγαλύτερη άνεση για τη συνέχεια και μετά από δύο συνεχόμενα μπρέικ, κατάφερε να περάσει μπροστά με 4-0 στο δεύτερο σετ. Ο Κατσίν κατάφερε να κρατήσει τα δύο επόμενα service games του, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει το σερβίς του Στεφ και έτσι ο αγώνας ολοκληρώθηκε μετά από 1 ώρα και και 18 λεπτά.

Ο αγώνας με τον Σαποβάλοφ θα γίνει αύριο και ο Στεφ θα προσπαθήσει να βελτιώσει το head to head, το οποίο είναι 3-1 υπέρ του 24χονου Καναδού. Δεν έχουν, πάντως, συναντηθεί στο tour εδώ και τρία χρόνια.

Στο χώμα έχουν αναμετρηθεί μια φορά, το 2018 στο Μόντε Κάρλο και εκεί ο Τσιτσιπάς πέτυχε τη μοναδική νίκη του.

Ο νικητής του αγώνα θα παίξει στα προημιτελικά με Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ή Άλεξ Ντε Μινόρ.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος παίζει και στο διπλό της διοργάνωσης με τον Νικολά Μαού και το ελληνογαλλικό δίδυμο πέρασε χθες στα προημιτελικά, όπου θα βρει Κούλχοφ/Σκάπσκι ή Μπολέλι/Γκρανογέρς.

Bouncing back 🔄



After his Monte-Carlo exit, @steftsitsipas rebounds with an impressive 6-4 6-2 win over Cachin#BCNOpenBS pic.twitter.com/KpSA2LokFX