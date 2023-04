Και αυτό διότι κέρδισε έναν απίθανο πόντο στο πρώτο σετ, με το πέρασμα που έβγαλε με tweener βγάζοντας άμυνα σε σχεδόν άπιαστο βολέ του Στεφ!

Δείτε τη φάση και τον πανηγυρισμό του Κατσίν με την ομάδα του.

WHAT JUST HAPPENED?! 🌶️



Take a bow @pecachin1!#BCNOpenBS pic.twitter.com/YYcXc5x1sv