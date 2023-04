Στα προημιτελικά του διπλού Τσιτσιπάς/Μαού (vid)

Μόλις στην πρώτη τους συνεργασία, το ελληνογαλλικό δίδυμο επικράτησε με 7-6(2), 6-4 σε 84 λεπτά και περιμένει στα προημιτελικά τους νικητές του αγώνα ανάμεσα στους επικεφαλής του ταμπλό Κούλχοφ/Σκάπσκι και τους Μπολέλι/Γκρανογέρς.

Τσιτσιπάς και Μαού ήταν εξαιρετικοί στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ και μπήκαν με φόρα στο δεύτερο, όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα που πήραν με το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. Μίντελκοπ και Μις «απάντησαν» στο τέταρτο γκέιμ (2-2) και οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 4-4.

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, Στεφ και Μαού επιτέθηκαν στο σερβίς των αντιπάλων τους και πέτυχαν το καθοριστικό μπρέικ, που έδωσε την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να «καθαρίσει» το ματς με το σερβίς του. Ο 24χρονος Έλληνας σέρβιρε εξαιρετικά σε όλο το ματς!

Πρέπει, βέβαια, να τονίσουμε ότι ο Στεφ είχε δίπλα του έναν θρύλο του διπλού, καθώς o 41χρονος Γάλλος είναι πρώην Νο.1 και κάτοχος πέντε Grand Slam τίτλων.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο Στέφανος κάλεσε τον φυσιοθεραπευτή στο δεύτερο σετ για να του κάνει μασάζ στο χέρι, στο οποίο είχε βάλει αρχικά για άλλη μια φορά tape. Δεν φάνηκε, όμως, να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ο Στεφ κάνει αύριο (19/4) πρεμιέρα και στο μονό, όπου θα αντιμετωπίσει περίπου στις 17.00 τον Αργεντινό Πέδρο Κατσίν.

Mahutsipas FTW ✌️@nmahut& @steftsitsipas get the win in Barcelona, 7-6 6-4 over Middelkoop & Mies#BCNOpenBS pic.twitter.com/tspaVOOm87