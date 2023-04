Τσιτσιπάς για Ρούμπλεφ: «Έχει μεγάλα όπλα, είχα πει ανοησίες στο παρελθόν» (vids)

Εκνευρισμένος από την εξέλιξη του αγώνα, ο Στεφ είχε πει ότι ο Ρούμπλεφ τον είχε νικήσει «με τα λιγοστά όπλα που διαθέτει» και είχε προκαλέσει τα αρνητικά σχόλια των φίλων του τένις.

Λίγους μήνες μετά και με αφορμή τον θρίαμβο του Αντρέι στο Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος θέλησε να επανορθώσει: «Άξιζε το τρόπαιο, κατά κάποιον τρόπο είναι ένας παίκτης που έχει υποτιμηθεί για όσα μπορεί να καταφέρει. Έχει μεγάλα όπλα ως παίκτης κι εγώ έκανα λάθος στο παρελθόν, είπα ανοησίες μετά από ήττα που είχα εναντίον του. Το μυαλό μου ήταν σε άλλο πλανήτη. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος και μπορεί να παίξει εναντίον οποιουδήποτε. Το καλό με εκείνον είναι ότι μπορεί να παίξει σε όλες τις επιφάνειες, είναι δυνατός παντού. Είναι καλό γιατί γίνεται συνέχεια καλύτερος και ωθεί και εμάς να γίνουμε καλύτεροι».

O Στεφ ανέφερε ακόμα ότι αν κατακτούσε το Barcelona Open, θα μπορούσε να πείσει τον πατέρα του να κάνει μαζί του την καθιερωμένη βουτιά στην πισίνα!

Ο Τσιτσιπάς είναι στη Βαρκελώνη και θα κάνει αύριο (19/4) πρεμιέρα στο μονό, όπου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Κατσίν-Μπράουερ. Σήμερα παίζει διπλό με παρτενέρ τον Νικολά Μαού.

