H κλήρωση του Τσιτσιπά στη Βαρκελώνη

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Barcelona Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά να βρίσκεται στο κάτω μισό του ταμπλό αυτόματα, ως Νο.2 στο ταμπλό.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών, που πέρσι είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει βαθμούς.

Ο Τσιτσιπάς περνά bye στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κατσίν και Μπράουερ. Στον 3ο γύρο διασταυρώνεται με τον Ντένις Σαποβάλοφ και στα προημιτελικά με τους Αλεξ ντε Μινάρ και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Πιθανά ζευγάρια προημιτελικών:

Αναλυτικά η κλήρωση:

Στην κλήρωση του διπλού, όπου επίσης αγωνίζεται ο Τσιτσιπάς, με συμπαίκτη τον Γάλλο Νικολά Μαχού, στον 1ο γύρο αντιμετωπίζουν τους Μάτβε και Μίες, ενώ σε περίπτωση που περάσουν στα προημιτελικά, έχουν πιθανούς αντιπάλους τους κορυφαίους του ταμπλό, Κούλχοφ και Σκούπσκι.

Projected quarter-finals (by seed):



🇪🇸 Alcaraz vs 🇺🇸 Tiafoe

🇳🇴 Ruud vs Khachanov

🇮🇹 Sinner vs 🇬🇧 Norrie

🇬🇷 Tsitsipas vs 🇦🇺 De Miñaur@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/YfgRLsuqKI