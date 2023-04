«Βόμβα» στο Μόντε Κάρλο: Ο Μουζέτι πέταξε έξω τον Τζόκοβιτς!

Μετά από σκληρή μάχη 2 ωρών και 54 λεπτών και διακοπή μιας ώρας λόγω βροχής, ο 21χρονος Ιταλός (Νο.21) υπέταξε τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο με 4-6, 7-5, 6-4 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του χωμάτινου Masters. Θα βρει, μάλιστα, εκεί τον συμπατριώτη του Γιάνικ Σίνερ!

Ήταν ένα ματς γεμάτο λάθη και μπρέικ (15 συνολικά!), όμως ο νεαρός τενίστας ήταν ψύχραιμος στο φινάλε και κατάφερε να κλείσει το ματς, παρότι τα... προγνωστικά έλεγαν ότι ο Νόλε θα έβρισκε τρόπο να δραπετεύσει!

Προσπάθησε, πάντως, ο 35χρονος Σέρβος να επιστρέψει στον αγώνα όταν ο αντίπαλός του σέρβιρε στο 5-4 και κατάφερε να βρεθεί με μπρέικ πόιντ μετά το 40-15, ωστόσο ο Μουζέτι εκμεταλλεύτηκε τελικά το τέταρτο ματς πόιντ του και πήρε την τεράστια πρόκριση.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τζόκοβιτς παραμένει «σκουριασμένος» λόγω της απουσίας του από τα δύο αμερικανικά Masters και είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε το σερβίς του οκτώ φορές! Προσπάθησε να καθαρίσει το ματς στα δύο σετ, όμως ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό και έδωσε πολλά δικαιώματα στον Μουζέτι. Συνολικά υπέπεσε σε 46 αβίαστα λάθη.

Ο αγώνας διακόπηκε στο 1-1 του τρίτου σετ εξαιτίας της βροχής και θα περίμενε κανείς να κάνει ο Σέρβος ανασύνταξη δυνάμεων, αλλά δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ λίγο μετά την επανέναρξη (4-3) και δεν μπόρεσε στη συνέχεια να κάνει την ανατροπή.

Το βέβαιο είναι, φυσικά, ότι έχει χρόνο να ξαναβρεί τα πατήματά του και η πρόωρη έξοδός του σίγουρα δεν λέει τίποτα σε ό,τι αφορά το «μέλλον» του στις χωμάτινες επιφάνειες. Παραμένει, δηλαδή, φαβορί για τον τίτλο τόσο στη Μαδρίτη και τη Ρώμη, όσο και στο Roland Garros. Και πέρυσι, άλλωστε, είχε ηττηθεί στον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Tις τελευταίες μέρες, πάντως, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο χέρι, για το οποίο δεν ήθελε να μιλήσει μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Μουζέτι. Την άλλη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο να παίξει στην Μπάνια Λούκα.

