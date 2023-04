Η επική απάντηση των Αμερικανών στον Τσιτσιπά (pic)

«Τα χωμάτινα γήπεδα στις ΗΠΑ είναι σαν ένας μονόκερος σε σκέιτμπορντ», έγραψε στον φακό ο Στέφανος και έλαβε λίγες ώρες αργότερα... πληρωμένη απάντηση από το Χιούστον.

Οι Αμερικανοί άλλαξαν τη φωτογραφία προφίλ στον λογαριασμό τους στο twitter και έβαλαν έναν μονόκερο με ρακέτα πάνω σε σκέιτμπορντ, για τον οποίο ζήτησαν τη γνώμη του Στεφ!

Νικητής στο Χιούατον, πάντως, ήταν ο Φράνσις Τιάφοου, που δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον Στέφανο. Αύριο περίπου στις 14.00 ο Τσιτσιπάς θα παίξει με ένα φιλαράκι του Αμερικανού, τον Τέιλορ Φριτζ, που είναι και ο Νο.1 τενίστας της χώρας...

New Profile Pic 😏



What do you think, @steftsitsipas?!https://t.co/qQwzzLVyFt pic.twitter.com/RgFUuWN7Sj