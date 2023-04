Μπορεί και στο χώμα ο Μεντβέντεφ! (vids)

Ο εξαιρετικός φέτος Ρώσος (Νο.5) υπέταξε με 6-3, 6-2 τον πάντα επικίνδυνο Λορέντζο Σονέγκο (Νο.45) και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Μόντε Κάρλο. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ραντεβού με τον ανεβασμένο Σάσα Ζβέρεφ!

Ο 27χρονος τενίστας, θυμίζουμε, «οργιάζει» μετά το Australian Open και συνολικά φέτος έχει πετύχει 30 νίκες. Κατέκτησε τον τίτλο σε Ρότερνταμ, Ντόχα, Ντουμπάι και Μαϊάμι, ενώ ήταν φιναλίστ στο Indian Wells, όπου ηττήθηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ.

Στους «16» πέρασε και ο Γιάνικ Σίνερ, που είδε τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν να εγκαταλείπει το court στο 6-0, 6-1. O 21χρονος Ιταλός θα παίξει για μια θέση στα προημιτελικά με τον Χούμπερτ Χούρκατς, που «επιβίωσε» χθες κόντρα στον Τζάκ Ντρέιπερ.

Ο Γίρι Λεχέτσκα, από την πλευρά του, που «λάμπει» τη φετινή σεζόν, απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και περιμένει Τέιλορ Φριτζ ή Σταν Βαβρίνκα.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ, τέλος, έμαθε τον αντίπαλό του στους «16» και αυτός είναι ο φορμαρισμένος συμπατριώτης του Καρέν Χατσάνοφ, που νίκησε με 7-6(2), 6-2 τον Ίλια Ιβάσκα.

17-0 in his last 17 matches vs Italians 🤌 @DaniilMedwed returns to clay with a comprehensive win against Sonego! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/PYY6gP1Soy

'Every bounce is a bad bounce, and even when it's a good bounce, you are expecting a bad bounce'@DaniilMedwed's definition of clay 😂#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/QCW87DQGeh