Ένα σετ... αγωνίας για τον Τζόκοβιτς (vids)

Στον πρώτο του αγώνα μετά το Ντουμπάι (έτσι εξηγείται και η «σκουριά»), ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο νίκησε με 7-6(5), 6-2 σε 1 ώρα και 48 λεπτά τον μαχητικό Ρώσο qualifier (No.198) και θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή της ιταλικής κόντρας Νάρντι-Μουζέτι. Όπως φαίνεται και από το σκορ, ο 35χρονος Σέρβος τα βρήκε «σκούρα» στο πρώτο σετ, όμως τα δύο μπρέικ στο δεύτερο έκαναν τη ζωή του πολύ πιο εύκολη.

Ο Νόλε έχασε τα δύο αμερικανικά Masters λόγω της απαγόρευσης εισόδου των ανεμβολίαστων στις ΗΠΑ, όμως και πάλι έχει καταφέρει να είναι στο Νο.1 του κόσμου. Είναι, ασφαλώς, ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, παρότι βρίσκεται στο «βαρύ» πάνω μέρος του ταμπλό της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, τη 250η νίκη στην καριέρα του πέτυχε ο Αντρέι Ρούμπλεφ, που χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να λυγίσει με 4-6, 6-2, 6-2 τον Τζάουμε Μουνάρ. Ο 25χρονος Ρώσος, Νο.6 στον κόσμο, θα παίξει στη φάση των «16» με τον νικητή του αγώνα Χατσάνοφ-Έβανς/Ιβάσκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος Ρώσος άφησε εκτός με 6-2, 6-2 τον περσινό φιναλίστ Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα και τον «έστειλε» εκτός Top 30.

Shaking off the rust 😶‍🌫️@DjokerNole takes the first set 7-6(5) off a spirited Gakhov in Monte Carlo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/K9os4azcSD