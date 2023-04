Προκρίσεις για Ζβέρεφ και Ντιμιτρόφ (vids)

Ο Ζβέρεφ βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ για να καταφέρει να επιστρέψει στα δύο επόμενα και να πάρει τη νίκη με 3-6, 6-2, 6-4 απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το 2ο γύρο του Monte-Carlo Masters.

Αντίπαλος του στον 2ο γύρο του πρώτου χωμάτινου Masters της σεζόν, θα είναι ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, ο οποίος επίσης χρειάστηκε μια δύσκολη ανατροπή χθες, για να κερδίσει τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς με 5-7, 7-6 (10), 6-1.

Με νίκη ξεκίνησε στην πρεμιέρα και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που επικράτησε του Μπεν Σέλτον με 6-1, 3-6, 6-3.

Ο Ντιμιτρόφ, 2 φορές ημιφιναλίστ στο Monte-Carlo, θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τον Τζίρι Λετσέκα, που διανύει εξαιρετική σεζόν και σήμερα πέτυχε την 1η του νίκη στο Masters του Μονακό, επί του Εμίλ Ρουσουβουόρι με 6-1, 7-5.

First win on clay since last year’s Roland-Garros 🙌



After two straight sets losses, @AlexZverev opens his account vs Bublik 3-6 6-2 6-4 in Monte Carlo R1!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/28C4CGvLUs