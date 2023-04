Μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο ο Τσιτσιπάς - Πρεμιέρα στο διπλό

Στεφ και Πέτρος θα μονομαχήσουν περίπου στις 15.30-16.00 με τους Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ/Χούμπερτ Χούρκατς και οι νικητές θα πέσουν πάνω στους Ροζέρ/Αρεβάλο, Νο.3 του ταμπλό.

Η μέρα, όμως, έχει ενδιαφέρον για τον Τσιτσιπά και για έναν άλλο λόγο: θα μάθει τον πρώτο του αντίπαλο στο τουρνουά του μονού. Αυτός θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Μπενζαμέν Μπονζί και τον Μπερναμπέ Θαπάτα Μιραγές, που θα αρχίσει στις 12.00.

Κατά τα άλλα, την πορεία τους ξεκινούν σήμερα τρεις νικητές Grand Slam, οι Σταν Βαβρίνκα, Άντι Μάρεϊ, Ντόμινικ Τιμ, αλλά και οι Ματέο Μπερετίνι, Καμ Νόρι.

Η πρεμιέρα του Στεφ θα γίνει αύριο (11/4) ή την Τετάρτη (12/4).

