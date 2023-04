O Τζόκοβιτς χαρτζιλίκωσε πιτσιρικά που βρήκε την πιστωτική του (vid)

Ο Νόλε επέστρεψε στη γενέτειρα του την περασμένη εβδομάδα μετά την απαγόρευση συμμετοχής του για μια ακόμα χρονιά στα αμερικάνικα Masters σε Indian Wells και Μαϊάμι και πήγε το Aleksandar Nikolic Hall για να δει την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα.

Όπως ήταν φυσικό έκλεψε την παράσταση, με τον κόσμο να σπεύδει για μια φωτογραφία μαζί του. Αργότερα έγινε γνωστό ότι κάπου του είχε πέσει η πιστωτική του κάρτα, την οποία όμως βρήκε και του την παρέδωσε ένας πιτσιρικάς, με τον συμπατριώτη του να του προσφέρει 100 ευρώ.

Η κάμερα κατέγραψε το περιστατικό κι έτσι πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο "χαρτζιλίκωσε" τον πιτσιρικά ο Νόβακ, με αποτέλεσμα να το ψάξουν λίγο παραπάνω.

Ο Σέρβος βρίσκεται ήδη στο Monte-Carlo, όπου προετοιμάζεται για το πρώτο τουρνουά και μάλιστα Masters της χωμάτινης σεζόν,την επόμενη εβδομάδα.

