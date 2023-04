Η ομάδα της Κβίτοβα απώθησε κοριτσάκι που ήθελε αυτόγραφο (vid)

Συγκεκριμένα, η 33χρονη Τσέχα πήγε να βρει την ομάδα της μετά την ολοκλήρωση του τελικού με την Έλενα Ριμπάκινα και κοντά στο box βρίσκονταν μερικά παιδιά που περίμεναν ένα αυτόγραφο από τη νικήτρια.

Όταν φάνηκε να τελειώνουν οι πανηγυρισμοί, μία μαμά ενθάρρυνε την κόρη της να πλησιάσει, όμως όχι μόνο η Κβίτοβα δεν της έδωσε σημασία, αλλά και σπρώχτηκε από μέλος της ομάδας.

Ήταν μια σκηνή που σχολιάστηκε αρνητικά στα social media...

Full scene of this issue,the little girl had been waiting for a while before, and her mother saw there was no one in front of the guardrail, so thought celebration was over and let girl to request an autograph, but that team guy came down from behind again and pushed girl away. https://t.co/JCnFqgBEGZ pic.twitter.com/oYfuYmEbsa