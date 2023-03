Έκλεισαν τις πρώτες θέσεις στην οκτάδα Σίνερ και Φριτζ (vids)

Ο 21χρονος Ιταλός, Νο.11 στον κόσμο, έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.7), τον οποίο υπέταξε με 6-2, 6-4 για να περάσει στον τρίτο σερί Masters προημιτελικό του. Mε την πορεία του στο Μαϊάμι, μάλιστα, ο φιναλίστ του 2021 έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη διοργάνωση και περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Εμίλ Ρουσουβουόρι. Σε τρεις συμμετοχές στο αμερικανικό Masters έχει φτάσει τουλάχιστον ως τους «8».

Στα προημιτελικά πέρασε για πρώτη φορά ο Τέιλορ Φριτζ (Νο.10), που πήρε την Top 10 μονομαχία με τον Χόλγκερ Ρούνε (Νο.8). Επικράτησε του νεαρού Δανού με 6-3, 6-4 και θα βρει στη συνέχεια τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Τόμι Πολ.

Θυμίζουμε ότι τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών θα προκύψουν από τα ματς Μαναρινό-Γιούμπανκς, Αλίς-Μεντβέντεφ και Σερούντολο-Σονέγκο, Χατσάνοφ-Τσιτσιπάς.

Still never lost before the quarters in Miami 😎



2021 runner-up @janniksin plays some inspired tennis en route to a straight-sets win against Rublev!#MiamiOpen pic.twitter.com/V5iTtCgANY