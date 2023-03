Αποχώρησε με αναπηρικό αμαξίδιο η Αντρεέσκου (vids)

Ράγισαν καρδιές τα ξημερώματα στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπιάνκα Αντρεέσκου με την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Η 22χρονη Καναδή είχε μια άσχημη πτώση στο δεύτερο σετ, της γύρισε ο αστράγαλος και ξέσπασε σε κλάματα από τον έντονο πόνο.

Τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με αναπηρικό αμαξίδιο και πραγματικά συγκίνησε η ζεστή αγκαλιά που της έδωσε πριν αποχωρήσει η αντίπαλός της.

Είναι μια τόσο νέα τενίστρια, αλλά ήδη έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από τραυματισμούς και μακάρι αυτή τη φορά να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα...

Για την ιστορία, το σκορ ήταν 7-6(0), 0-2 όταν εγκατέλειψε η Αντρεέσκου και η Ρωσίδα θα παίξει στα προημιτελικά με την Πέτρα Κβίτοβα, που άφησε εκτός με 7-5, 7-6(5) τη Βικτόρια Γκράτσεβα.

Συνεχίζει την πορεία της και η Αρίνα Σαμπαλένκα, που νίκησε με 6-3, 6-2 τη φορμαρισμένη Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και πέφτει πάνω στη Σοράνα Κιρστέα (7-6, 6-4 τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα).

Η Έλενα Ριμπάκινα, από την πλευρά της, απέκλεισε με 6-4, 6-3 την Ελίζ Μέρτενς και θα αναμετρηθεί στα προημιτελικά με την Μαρτίνα Τρέβιζαν (6-3, 6-3 τη Γέλενα Οσταπένκο).

Συνεπής, τέλος, ήταν για άλλη μια φορά και η Τζέσικα Πεγκούλα, που επικράτησε με 6-1, 7-5 της Μάγκντα Λινέτ και θα θα βρε στα προημιτελικά την Αναστάσια Ποταπόβα (6-4, 7-6 την Τσινβέν Ζενγκ).

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



💔 pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair 😔



Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn — Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2023