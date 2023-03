Με Αντρεέσκου στην πρεμιέρα της η Σάκκαρη (vid)

Aνεβασμένη η 22χρονη Καναδή, Νο.31 στον κόσμο και νικήτρια του US Open 2019, λύγισε με 6-3, 3-6, 6-2 τη νικήτρια του US Open 2021 Έμα Ραντουκάνου (Νο.72) σε 2 ώρες και 33 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου η Μαρία (Νο.9) έχει περάσει με μπάι.

Αντρεέσκου και Σάκκαρη έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές στο tour και έχουν από μία νίκη. Και οι δύο αγώνες, πάντως, ήταν... δραματικοί, με την τενίστρια από το Οντάριο να επικρατεί στα ημιτελικά του Μαϊάμι το 2021 με 7-6(7), 3-6, 7-6(4) και με τη Μαρία να παίρνει ρεβάνς λίγους μετά στο US Open, όπου πήρε τη νίκη με 6-7(2), 7-6(6), 6-3 στη φάση των «16».

Ο αγώνας θα γίνει την Παρασκευή (24/3).

