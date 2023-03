Αποθέωσε τον Ροναλντίνιο ο Τσιτσιπάς: «Υπενθύμιζε σε όλους την καθαρή μαγεία του όμορφου παιχνιδιού»

Γενέθλια είχε χθες (21/03) ο Ροναλντίνιο, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποθεώνει μέσω social media τον Βραζιλιάνο «μάγο». Συγκεκριμένα, το ESPN έκανε ένα tweet με τη φωτογραφία του «Ρόνι», ρωτώντας «ποιος σας έκανε να αγαπήσετε το ποδόσφαιρο», με τον Τσιτσιπά να κάνει retweet τη δημοσίευση, ενώ παράλληλα έγραψε «γιορτάζοντας κάθε γκολ με χαμόγελο και χορό, σαν να έπαιζε στο πάρκο με φίλους. Υπενθυμίζοντας σε όλους μας τις απλές απολαύσεις και την καθαρή μαγεία του όμορφου παιχνιδιού.»

The Magician ✨



Celebrating each goal with a smile and a dance, as though he was playing in the park with friends. Reminding us all of the simple pleasures and pure magic of the beautiful game. https://t.co/f3TiCKMxg5