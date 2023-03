Αποσύρθηκε από το Μαϊάμι η Σβιόντεκ

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο απέσυρε λόγω τραυματισμού τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση και σκοπεύει να επανέλθει στα γήπεδα κατά τη διάρκεια της χωμάτινης σεζόν.

Κατά συνέπεια, θα χάσει 1.000 βαθμούς και δίνεται η δυνατότητα στην Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.2) να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Όπως εξήγησε η 21χρονη Πολωνή, ένας δυνατός βήχας μετά το τουρνουά της Ντόχα (όταν ταλαιπωρήθηκε από ίωση) είχε ως αποτέλεσμα το τραυματισμό στα πλευρά και επειδή ακόμα πονάει, αποφασίστηκε να κάνει ένα διάλειμμα από το tour.

Θα απουσιάσει και από το Billie Jean King Cup και λογικά θα αγωνιστεί στο πολύ δυνατό τουρνουά της Στουτγκάρδης (17/4).

Τη θέση της Σβιόντεκ στο ταμπλό θα πάρει η Αυστριακή lucky loser Τζούλια Γκράμπερ, που περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο και θα παίξει με την Κλερ Λιου.

🎾 It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important. ⤵️



🎾 To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze. ⤵️ pic.twitter.com/HjBqrANmy0