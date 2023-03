Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Μαϊάμι

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εκεί θα βρει μια πρωταθλήτρια Grand Slam: είτε τη νικήτρια του US Open 2019 Μπιάνκα Αντρεέσκου, είτε τη νικήτρια του 2021 Έμα Ραντουκάνου! Η νεαρή Βρετανίδα, μάλιστα, είχε επικρατήσει τότε της Μαρίας στα ημιτελικά της Νέας Υόρκης.

Η 27χρονη Ελληνίδα κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό, δηλαδή στην πλευρά της Αρίνα Σαμπαλένκα, την οποία μπορεί να συναντήσει μόνο στα ημιτελικά (όπως συνέβη στο Indian Wells). Αποφεύγει, όμως, την Ίγκα Σβιόντεκ μέχρι τον τελικό.

Αν καταφέρει να περάσει στον τρίτο γύρο, τότε λογικά θα παίξει με Ανχελίνα Καλίνινα ή Σοφία Κένιν, ενώ στον τέταρτο γύρο ενδεχομένως θα πέσει σε μια εκ των Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Μπελίντα Μπέντσιτς και Λέιλα Φερνάντες. Στα προημιτελικά, τα πιθανότερα εμπόδια είναι οι Πέτρα Κβίτοβα και Ονς Ζαμπέρ.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ-Κασάτκινα (Ριμπάκινα)

Πεγκούλα-Γκοφ

Σάκκαρη-Ζαμπέρ (Κβίτοβα)

Γκαρσιά-Σαμπαλένκα

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη (21/3), μια μέρα πριν το τουρνουά των ανδρών. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μάθει αύριο (20/3) τους αντιπάλους του, αν και υπάρχουν ακόμα κάποιες αμφιβολίες για τη συμμετοχή του, λόγω του τραυματισμού στον ώμο.

Miami Open WTA draw is out, with Emma Raducanu and Bianca Andreescu facing each other in the first round. The winner plays Sakkari in R2.



Swiatek-Rybakina a possible QF pic.twitter.com/wNzLY0nY8I