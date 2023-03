Άφησε εκτός τελικού τη Σάκκαρη η Σαμπαλένκα (vids)

Η νικήτρια του Australian Open επικράτησε της 27χρονης Ελληνίδας (Νο.7) με 6-2, 6-3 σε 83 λεπτά και θα διεκδικήσει για πρώτη φορά τον τίτλο στην έρημο της Καλιφόρνια. Η αντίπαλός της θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Έλενα Ριμπάκινα.

Η Μαρία, από την άλλη, που υπερασπιζόταν φέτος τους βαθμούς από την περσινή παρουσία στον τελικό, όχι μόνο φεύγει με άδεια χέρια από το Indian Wells, αλλά χάνει τουλάχιστον δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Αν, μάλιστα, η Ριμπάκινα περάσει στον τελικό, τότε θα πέσει στο Νο.10.

Η αλήθεια είναι ότι η Σαμπαλένκα δεν άφησε πολλά περιθώρια στη Μαρία, παρότι υπήρχαν στιγμές που η Ελληνίδα τενίστρια... έπαιρνε τα πάνω της και ονειρευόταν μια ακόμα ανατροπή. Η 24χρονη Λευκορωσίδα, όμως, την «εκτέλεσε» με τα μεγάλα groundstrokes της και κυρίως με τις επιστροφές της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σάκκαρη πήρε μόνο 6 από τους 26 πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς της, το οποίο χτύπησε... ανελέητα η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο και αυτό ήταν το κλειδί της νίκης. Σημειώστε, επίσης, ότι οι winners ήταν 21-9.

Η ήττα από μια τόσο φορμαρισμένη παίκτρια είναι σίγουρα μέσα στο πρόγραμμα, ωστόσο δεν μπορεί να αγνοεί κανείς το πολύ κακό ρεκόρ της Μαρίας σε ημιτελικούς: έχει κερδίσει μόλις 7 από τους 27 αγώνες της!

Τουλάχιστον αυτή τη φορά είχε απέναντί της τη Σαμπαλένκα, που έδειξε τις διαθέσεις της από το ξεκίνημα του αγώνα και επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν (17-1 το ρεκόρ της). Σημείωσε το πρώτο της μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και παρόλο που αρχικά δεν μπόρεσε να εδραιώσει το προβάδισμά της (3-2), επέστρεψε εκπληκτικά μετά το 40-15 στο επόμενο γκέιμ και πέρασε μπροστά με 4-2.

Με ένα ακόμα μπρέικ όταν η Μαρία σέρβιρε υπό πίεση στο 5-2, η Λευκορωσίδα καθάρισε το πρώτο σετ και ήταν φανερό πως η Ελληνίδα τενίστρια θα έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό της για να κάνει την τέταρτη ανατροπή της στη διοργάνωση.

Η Σαμπαλένκα έχασε, πάντως, το αρχικό της προβάδισμα στο δεύτερο σετ (το 2-0 έγινε 2-2) και λίγο έλειψε να μείνει και πίσω στο σκορ, όμως η Μαρία έστειλε ένα forehand στο φιλέ στο μπρέικ πόιντ της και η Σαμπαλένκα έκανε το 3-2.

Σα να μην έφτανε αυτό, πέτυχε και ένα ακόμα μπρέικ αμέσως μετά και βρέθηκε στο 5-3 να σερβίρει για την πρόκριση, την οποία σφράγισε στο πρώτο της ματς πόιντ. Προηγείται πλέον με 5-3 στο head to head με τη Μαρία και θα προσπαθήσει την Κυριακή (19/3) να κατακτήσει τον τρίτο φετινό τίτλο της.

Η Σάκκαρη, από την άλλη, στρέφει πλέον το βλέμμα της στο τρίτο WTA 1000 της χρονιάς, που θα διεξαχθεί την προσεχή εβδομάδα (21/3) στο Μαϊάμι.

Into her FIRST @BNPPARIBASOPEN final 🌴



No.2 seed @SabalenkaA takes out Sakkari, 6-2, 6-3! pic.twitter.com/Kk82CJBbnp