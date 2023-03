Οριστικό: Εκτός Miami Open ο Τζόκοβιτς!

Ο Σέρβος θρύλος του αθλήματος δε θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Miami Open της επόμενης εβδομάδας, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διοργανωτές, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις και οι γερουσιαστές της Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο και Ρικ Σκοτ προκειμένου ο Σέρβος να λάβει εξαίρεση και να εισέλθει στις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε πως το όλο θέμα έχει ανακύψει (ξανά...) λόγω του γεγονότος πως ο Τζόκοβιτς είναι ανεμβολίαστος και τα μέτρα κατά του Covid-19 για τους ταξιδιώτες του εξωτερικού θ' αρθούν στις 11 Μαΐου.

Κάτι που σημαίνει... χαρμολύπη για τον κάτοχο 22 Grand Slam: ναι μεν δε θα μπορέσει να παίξει στο 1000άρι τουρνουά, όμως θα δώσει κανονικά το «παρών» στο US Open του ερχόμενου Αυγούστου.

Miami update:

OUT: Djokovic, Korda

IN: Galan, Kudla

Next: Cecchinato