Χωρίς φρένα ο Μεντβέντεφ! (vid)

Ασταμάτητος ο 27χρονος Ρώσος, Νο.6 στον κόσμο, επικράτησε του 23χρονου Ισπανού (Νο.28) με 6-3, 7-5 σε 1 ώρα και 46 λεπτά και πέτυχε τη 18η διαδοχική νίκη του στο tour. Σε αυτές τις νίκες, μάλιστα, έχει χάσει συνολικά μόνο πέντε σετ!

Έφυγε με τίτλο από Ρότερνταμ, Ντόχα, Ντουμπάι και δείχνει έτοιμος για το... καρέ, παρόλο που θα παίξει μόλις για πρώτη φορά στην τετράδα της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Και παρόλο που συνεχώς διαμαρτύρεται, λέγοντας ότι είναι πολύ αργή η επιφάνεια!

Θα βρει, πάντως, απέναντί του έναν πολύ φιλόδοξο αντίπαλο, τον «γηπεδούχο» Φράνσις Τιάφοου, που άφησε εκτός με 6-4, 6-4 τον Κάμερον Νόρι και πέρασε για πρώτη φορά σε ημιτελικά Masters.

Το άλλο ματς της τετράδας θα βγει από τις αποψινές αναμετρήσεις Φριτζ-Σίνερ και Αλκαράθ-Αλιασίμ.

The streak continues ⚡@DaniilMedwed carries on, defeating Davidovich Fokina 6-3 7-5 to reach the @BNPPARIBASOPEN semifinals!



He's now 18-0 on the trot, with 36 sets won and 5 dropped 👀 pic.twitter.com/GnFGkeizUo