Σάκκαρη: «Ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην καριέρα μου» (vid)

«Είναι από τις παίκτριες που σέβομαι περισσότερο», είπε η 27χρονη τενίστρια για την αντίπαλό της στην on court συνέντευξή της. «Έχει κερδίσει τόσους τίτλους, αλλά πάνω από όλα είναι μια εκπληκτική κοπέλα, πολύ καλός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο εξαιρετική τενίστρια, είναι η προσωπικότητά της, όλα όσα πέρασε στην καριέρα της, τη σέβομαι πολύ και είμαι σίγουρη ότι όλου στα αποδυτήρια τη σέβονται όσο κι εγώ».

Η Μαρία, φυσικά, ήταν πολύ ικανοποιημένη με τον τρόπο που χειρίστηκε το ματς. «Ναι, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην καριέρα μου, διότι όχι μόνο ήμουν πίσω με σετ και μπρέικ, αλλά με έκανε να παίζω σαν ερασιτέχνης στο πρώτο σετ. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να προσπαθήσω να συγκεντρωθώ σε διαφορετικά πράγματα, να κοιτάξω στην άλλη πλευρά του φιλέ και να δω τι μπορώ να κάνω καλύτερα για να τη βάλω σε άβολη θέση. Νομίζω ότι πέτυχε, προσπάθησα να παίξω πιο physical και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι χρειάζομαι πεντικιούρ, γιατί τα δάχτυλά μου έχουν ματώσει».

Και πρόσθεσε: «Έκανα την ανατροπή εναντίον της τώρα που παίζει καλά, που έχει νικήσει τόσες καλές παίκτριες, είναι πολύ μεγάλη νίκη. Το γεγονός ότι βρήκα τον τρόπο σήμερα το κάνει ένα από τα μεγαλύτερα comeback στη ζωή μου».

Μίλησε και για την επόμενη αντίπαλό της, την Αρίνα Σαμπαλένκα. «Είναι διαφορετική παίκτρια σε σχέση με την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε. Κέρδισε πρόσφατα σλαμ, έχει αυτοπεποίθηση. Είδα μέρος του ματς της σήμερα και χτυπούσε την μπάλα δυνατά, άκουσα από τους σχολιαστές ότι έπαιξε μόνο εννιά ράλι με πάνω από εννιά χτυπήματα σε όλο το ματς. Θα είναι δύσκολο, άλλη μια big hitter. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να βρω λύσεις. Δεν έχω παίξει το καλύτερό μου τένις ακόμα, αλλά είμαι στα ημιτελικά. Πνευματικά είμαι πολύ καλά και είμαι εδώ για να μείνω μέχρι το τέλος».

"She's one of the players that I respect the most. She's won so many titles, but above all, she's an amazing girl. She's a very good person."



