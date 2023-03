Ανατροπή και 17η σερί νίκη για Μεντβέντεφ! (vid)

Τα έβαλε πάλι με το court, χτύπησε τον αστράγαλό του, αλλά η ουσία είναι ότι... δεν χάνει! Μετά από ματσάρα διάρκειας 3 ωρών και 17 λεπτών, ο 27χρονος Ρώσος (Νο.6) λύγισε με 6-7(5), 7-6(5), 7-5 τον Σάσα Ζβέρεφ (Νο.14) και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του BNP Paribas Open.

Θα βρει εκεί τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Κριστιάν Γκαρίν.

Ο Μεντβέντεφ είχε μια πτώση στο 2-3 του δεύτερου σετ και αναγκάστηκε να δέσει τον αστράγαλό του, όμως δεν πτοήθηκε! Έφερε το ματς στα ίσα αφού έσωσε δέκα μπρέικ πόιντ του Γερμανού και τελικά καθάρισε τον αγώνα στο τρίτο σετ, έστω και με λίγη... περιπέτεια.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε με ματς πόιντ στο 5-4, αλλά δεν έκλεισε το ματς και δέχτηκε το μπρέικ, όμως «έσπασε» ξανά τον αντίπαλό του και σφράγισε το εισιτήριο στη συνέχεια.

Ήταν η 17η σερί νίκη του και πάει για έναν ακόμα τίτλο, μετά τους θριάμβους σε Ρότερνταμ, Ντόχα και Ντουμπάι!

17-0 👉@DaniilMedwed keeps on winning and reaches his first quarterfinal at the @BNPPARIBASOPEN!#TennisParadise pic.twitter.com/SKO62jM1xM