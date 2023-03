Αλύγιστη η Σάκκαρη! (vid)

Μετά από ένα άκρως συναρπαστικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 43 λεπτών, η κορυφαία Ελληνίδα επικράτησε της Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο.17) με 6-4, 5-7, 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά.

Εκεί θα παίξει αύριο (15/3) με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Πέτρα Κβίτοβα και την Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Μαρία δεν πτοήθηκε από τα... 22 χαμένα μπρέικ πόιντς της (τα δέκα σε ένα μόνο γκέιμ!) και δείχνοντας χαρακτήρα στο φινάλε πήρε άλλη μια μεγάλη νίκη, άλλα μια νίκη στα τρία σετ! Θυμίζουμε ότι νίκησε με ανατροπή τις Σέλμπι Ρότζερς και την Ανχελίνα Καλίνινα στα δύο πρώτα ματς της.

Θα το επαναλάβουμε: το πιο σημαντικό είναι ότι δεν λυγίζει στα δύσκολα, βρίσκει τον τρόπο να μένει όρθια και να δίνει... απαντήσεις σε όσους αμφισβητούν την πνευματική ετοιμότητά της. Μένει να δούμε αν μπορεί αυτή τη φορά α φτάσει ως το τέλος...

Πέρα από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, πάντως, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά αν έπαιρνε περισσότερους πόντους πίσω από το δεύτερο σερβίς της, αφού είχε ποσοστό μόλις 28% (12/43). Γιατί από την αρχή φάνηκε να διαβάζει το σερβίς της αντιπάλου της...

Η 27χρονη Ελληνίδα ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και πήρε προβάδισμα 3-0, με δύο μπρέικ. Η 31χρονη Τσέχα πήρε το ένα πίσω και μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της στη συνέχεια, όμως η Μαρία εκμεταλλεύτηκε το πρώτο σετ πόιντ της στο 5-4 και έβαλε βάσεις για τη νίκη της.

Στο δεύτερο σετ η Πλίσκοβα βρήκε τον ρυθμό της και κατάφερε να περάσει μπροστά με 1-3, όμως η Μαρία είχε την άμεση απάντηση. Η Νο.7 τενίστρια στον κόσμο, μάλιστα, προηγήθηκε με 0-40 στο 4-4 και πλησίασε τη νίκη, αλλά η Πλίσκοβα έσωσε συνολικά τέσσερα μπρέικ πόιντ και έκανε το 4-5.

Έχασε και δύο ευκαιρίες για κατάκτηση του σετ στο επόμενο γκέιμ, ωστόσο η Μαρία έμεινε «ζωντανή» και παρατάθηκε η αγωνία.

Είχε, όμως, ένα... τραγικό service game στο 5-6, όπου υπέπεσε σε τρία διπλά λάθη και τελικά «χάρισε» το μπρέικ (και το σετ) στην αντίπαλό της.

Βρήκε, ωστόσο, την αυτοκυριαρχία και πίεσε με το... καλημέρα για το μπρέικ στο τρίτο σετ, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που ακολούθησε.... Η Μαρία έχασε συνολικά δέκα μπρέικ πόιντ σε ένα γκέιμ που κράτησε 19 λεπτά και σα να μην έφτανε αυτό, δέχτηκε μπρέικ στην πρώτη ευκαιρία της Πλίσκοβα στο επόμενο γκέιμ (0-2).

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν τα έχασε! Με εξαιρετική απόδοση από εκεί και πέρα έφερε τα πάνω κάτω, προηγήθηκε με 5-2 και παρότι δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα στο σημείο αυτό, το έκανε με νέο μπρέικ στο 5-3.

Ήταν μια τεράστια νίκη που μπορεί να της δώσει πολλά εφόδια για τη συνέχεια του τουρνουά, αλλά και για όλη τη σεζόν!

Στα προημιτελικά πέρασε και η Κόκο Γκοφ, αν και έχασε το δεύτερο σετ κόντρα στην Ρεμπέκα Πέτερσον και έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο. Επικράτησε με 6-3, 1-6, 6-4 και θα περιμένει Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα ή Αρίνα Σαμπαλένκα.

