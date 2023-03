Η «φαρμακερή» ατάκα του Ρούνε προς τον Βαβρίνκα στο φιλέ (vid)

«Μην κάνεις σαν μωρό στο court», είχε πει τότε ο πολύπειρος Ελβετός στον νεαρό Δανό στο φιλέ, εκνευρισμένος και από τα τρία ματς πόιντ που είχε χάσει στην αναμέτρησή τους για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Τότε ο νικητής Ρούνε δεν είχε αντιδράσει, αλλά μάλλον περίμενε την επόμενη ευκαιρία του! Έτσι, μετά τη λήξη του αγώνα τους στο Indian Wells (όπου ο Βαβρίνκα πήρε τη ρεβάνς) ο 19χρονος τενίστας είπε στον αντίπαλό του: «Δεν έχεις τίποτα να πεις τώρα;».

«Τι θέλεις να πω;», απάντησε ο Σταν και δεν έδωσε συνέχεια στην κόντρα.

