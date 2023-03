Προχώρησαν τα φαβορί στις γυναίκες (vids)

Επέστρεψε στις νίκες (και στα... κουλούρια) η Ίγκα Σβιόντεκ και έκανε το πρώτο βήμα προς υπεράσπιση του τίτλο της στο Indian Wells (WTA 1000).

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ισοπέδωσε με 6-0, 6-1 την Κλερ Λιου και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου την περιμένει μια πολύ επικίνδυνη αντίπαλος. Η Μπιάνκα Αντρεέσκου, νικήτρια του US Open 2019, που άφησε εκτός με 4-6, 6-4, 6-3 την Πέιτον Στερνς.

Στα courts επέστρεψε και η Ονς Ζαμπερ μετά την απουσία αρκετών εβδομάδων λόγω τραυματισμού και πήρε τη νίκη επί της Μαγκνταλένα Φρες με 4-6, 6-4, 6-1. Η 28χρονη Τυνήσια θα παίξει στη φάση των «32» με τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα, που έκανε περίπατο κόντρα στην Μάριε Μπούζκοβα (6-1, 6-1).

Σετ έχασε και η Καρολίν Γκαρσιά, όμως πήρε την πρόκριση κόντρα στην Ντάλμα Γκάλφι με 6-1, 6-7(4), 6-4 και έχει τώρα πολύ επικίνδυνη αποστολή. Θα παίξει με την Λέιλα Φερνάντες, που απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Έμα Ναβάρο.

Δύσκολη νίκη επί δύσκολης αντιπάλου πέτυχε η φιναλίστ του Australian Open Έλενα Ριμπάκινα, που λύγισε με 7-6(6), 7-6(5) τη Σοφία Κένιν, πρωταθλήτρια στη Μελβούρνη το 2020. Υψηλό είναι και το επόμενο εμπόδιό της, αφού πέφτει πάνω στην Πάουλα Μπαντόσα, που υπέταξε με 6-2, 7-5 την Νούρια Παρίθας Ντίαθ.

Καλά τα πάει και η Έμα Ραντουκάνου, που έκανε το 2/2 με το 7-6(3), 6-2 σε βάρος της Μάγκντα Λινέτ και παίζει τώρα με την Μπεατρίς Χαντάντ Μάια (5-7, 7-6, 6-3 την Κατερίνα Σινιάκοβα).

