Καλή αρχή για Αλκαράθ στην Καλιφόρνια (vids)

Δυνατή ήταν η εκκίνηση του Κάρλος Αλκαράθ στο BNP Paribas Open, ενώ στο ύψος τους στάθηκαν και Τέιλορ Φριτζ, Χόλγκερ Ρούνε.

Στο πρώτο ματς σε σκληρή επιφάνεια τη φετινή σεζόν, ο 19χρονος Ισπανός (Νο.2) έκοψε με 6-3, 6-3 τη... φόρα του Θανάση Κοκκινάκη, που ήρθε από τα προκριματικά, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού Masters. Αν καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο, θα έχει ελπίδες για επιστροφή στο Νο.1 μετά το Μαϊάμι.

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Ολλανδός Τάλον Γκρίκσπορ, που άφησε εκτός με 7-6(3), 7-6(4) τον Γκούιδο Πέλα.

Καλό ήταν και το ξεκίνημα του περσινού νικητή Τέιλορ Φριτζ, που γύρισε το ματς με τον Μπεν Σέλτον και επικράτησε με 4-6, 6-4, 6-3. Θα συναντήσει στους «32» τον Σεμπαστιάν Μπάες, που απέκλεισε με 6-3, 6-1 τον Ρίκι Χιτζικάτα.

Στον τρίτο γύρο πέρασε και ο Χόλγκερ Ρούνε, που μετά το 7-5, 6-3 επί του Μακένζι Μακντόναλντ θα παίξει με τον πολύπειρο Σταν Βαβρίνκα (7-6, 6-4 τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς).

Παραμένει στο Indian Wells και ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που λύγισε με 7-6(5), 6-4 τον Πέδρο Μαρτίνεθ και θα αντιμετωπίσει τον Φρανσίσκο Σερούντολο (4-6, 6-3, 6-4 τον Τζακ Σοκ).

Την πρώτη νίκη του σε straight sets μετά τον Οκτώβριο του 2022 (!) πέτυχε ο Άντι Μάρεϊ, που υπέταξε με 6-4, 6-3 τον Ράντου Άλμποτ και πέφτει πάνω στον συμπατριώτη του Τζακ Ντρέιπερ (6-4, 6-2 τον Νταν Έβανς).

Νίκη και για τον Γιάνικ Σίνερ, που επικράτησε με 6-3, 7-6(2) του Ρισάρ Γκασκέ και έχει ραντεβού στον τρίτο γύρο με τον Αντριάν Μαναρινό (6-4, 6-4 τον Λορέντζο Μουζέτι).

Ο Χούμπερτ Χούρκατς, τέλος, σταμάτησε με 6-3, 6-3 τον Άλεξ Πόπιριν και θα αναμετρηθεί με τον Τόμι Πολ, που νίκησε με 6-3, 6-3 τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

