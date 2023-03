Τσιτσιπάς: Άφησε τις ρακέτες και το γύρισε στο... ποδόσφαιρο (vid)

Βίντεο που δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει «κόλπα» με την μπάλα, έχει γίνει βάιραλ τις τελευταίες ώρες.

Λίγο πριν την έναρξη του Indian Wells (όπου εντέλει αποκλείστηκε), ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε να δοκιμάσει και το ποδοσφαιρικό του ταλέντο.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε το tennis.tv με τον τίτλο «Stefanos Tsitsipas: A man of many talents», παρουσιάζει τον Έλληνα τενίστα να κάνει διάφορα «τσαλιμάκια» με την μπάλα, ντρίμπλες και κεφαλιές ενώ πολλοί δεν κρατήθηκαν και τόλμησαν να τον συγκρίνουν με το επικό ζέσταμα του Μαραντόνα υπό την μουσική υπόκρουση του «life is life» με μεγάλη δόση χιούμορ σαφώς.

Στα της αντισφαίρισης όμως, ο Νο3 της Παγκόσμιας Κατάταξης, έμεινε εκτός τουρνουά μιας και αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο από τον Αυστραλό, Τζόρνταν Τόμπσον με 2-1 σετ.