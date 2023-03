Τσιτσιπάς: «Θέλω να δημιουργήσω μια αυτοκρατορία μεγαλύτερη από το τένις»

Αναλυτικά τα όσα είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών στο πλαίσιο της προώθησης του Break Point στο Netflix:

«Δεν θέλω να περάσει ούτε μια μέρα στη ζωή μου που θα είμαι στάσιμος και δεν θα αναπτύξω τον εαυτό μου μέσα από εμπειρίες. Έχω έναν φόβο μη χάσω αυτή την ευκαιρία και δεν θέλω ο κόσμος να με γνωρίζει μόνο από το τένις μου. Η ζωή είναι για περιπέτειες, η ζωή είναι για να δημιουργείς όμορφες αναμνήσεις.

Θέλω να δημιουργήσω μια ευρύτερη, μια μεγαλύτερη αυτοκρατορία από το τένις. Έχω εξερευνήσει το κομμάτι της δημιουργίας ταινιών και το τι μπορώ να κάνω, αλλά και το ποιες ιστορίες θέλω να πω. Η μουσική επίσης μου έχει επιτρέψει να εκφράσω κάτι διαφορετικό.

Θα ήθελα να δώσω στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ονειρεύονται και να μην φοβούνται. Ο μόνος τρόπος που μπορείτε να φτάσετε σ' αυτό το σημείο, είναι να βγείτε από τη βολή σας και να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο.»

