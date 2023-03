Οριστικά εκτός Indian Wells ο Τζόκοβιτς

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν πήρε την ειδική άδεια που είχε ζητήσει και έτσι δεν μπορεί να μπει στις ΗΠΑ, που ακόμα «υποδέχεται» μόνο εμβολιασμένους ταξιδιώτες.

Οι διοργανωτές του Indian Wells, λοιπόν, ανακοίνωσαν την απόσυρσή του και έτσι Νο.1 του ταμπλό θα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ και Νο.2 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η εξέλιξη αυτή, βέβαια, σημαίνει ότι εκτός απροόπτου θα χάσει και το δεύτερο Masters της σεζόν, που θα διεξαχθεί σε περίπου δύο εβδομάδες στο Μαϊάμι (22/3).

Ο Νόλε χάνει τα αμερικανικά Masters για δεύτερη σερί χρονιά, αλλά το ευχάριστο είναι ότι από τον Απρίλιο οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τις πύλες τους για τους ανεμβολίαστους, οπότε θα παίξει σε Σινσινάτι και US Open.

Έχασε πέρυσι όλα αυτά τα τουρνουά (συν το Australian Open και το Mόντρεαλ), όμως κατάφερε να ολοκληρώσει τη σεζόν στην πρώτη πεντάδα και να επιστρέψει πριν μερικές εβδομάδες στο Νο.1!

Τώρα, βέβαια, έχουν κάποιες πιθανότητες να τον «γκρεμίσουν» Αλκαράθ και Τσιτσιπάς, αλλά θα πρέπει να... σαρώσουν στις ΗΠΑ!

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7