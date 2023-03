Του πάει το Ντουμπάι: Σήκωσε κούπα ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Μεντβέντεφ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του συμπατριώτη του με 6-2, 6-2 και σήκωσε την κούπα, η οποία είναι η 3η του στις τρεις τελευταίες εβομάδες στο tour. Ο 26χρονος έκανε ένα αδιανόητο παιχνίδι, προβλημάτιζε μόνιμα το σερβίς του αντιπάλου του και δεν επέτρεπε τίποτα στο δικό του, με αποτέλεσμα να τελειώσει την υπόθεση τίτλος σε μόλις 68 λεπτά.

Ετσι, μετά το 500άρι του Ρότερνταμ και το 250άρι στην Ντόχα, έβαλε ένα ακόμα ασημικό στο φετινό παλμαρέ του συνεχίζοντας ακάθεκτος στο 2023, στο οποίο μετρά πλέον 14 διαδοχικές νίκες.

Τα εκπληκτικά στατιστικά με τους 19 winners και τα 8 μόλις αβίαστα λάθη μιλούν από μόνα τους για την εμφάνιση του κατόχου ενός Grand Slam, ενώ ο Ρούμπλεφ, που πάλεψε αλλά βρέθηκε απέναντι σε «τοίχο», είχε 13 winners και 22 αβίαστα λάθη.

Επίσης, ο Μεντβέντεφ πέτυχε 9 άσους και δεν αντιμετώπισε κανένα break point, παίρνοντας τους 24 από τους 29 πόντους στα πρώτα του σερβίς και τους 8 από τους 11 στα δεύτερα. Από την άλλη, έσπασε 4 φορές το σερβίς του Ρούμπλεφ, δύο σε κάθε σετ.

Back-to-back-to-back 🥶 The moment @DaniilMedwed defeated Rublev to claim his 3rd title in a row! @DDFTennis pic.twitter.com/Pv75OEBhMD

One step ahead 😮‍💨@DaniilMedwed at his brilliant best in Dubai 🔥#DDFTennis pic.twitter.com/oY4ci4A54L