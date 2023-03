Το δώρο του Τσιτσιπά στην Αλίσα Λέμαν (vid)

Αρχικά, ο Πέτρος πρότεινε στη δημοφιλή Ελβετίδα να παίξουν μαζί μεικτό διπλό και αφού πήρε καταφατική απάντηση, ο Στέφανος φρόντισε να την... εξοπλίσει με μια ρακέτα του!

«Είμαι έτοιμη για το ματς», έγραψε στο Instagram η 24χρονη αθλήτρια και έδειξε με μεγάλη χαρά την υπογεγραμμένη ρακέτα που της έστειλε ο Στεφ!

Stef sent his signed racquet to Alisha 😏 pic.twitter.com/jRKqnIiaFk

I owe you an apology Petros, I wasn’t really familiar with your game pic.twitter.com/Ul5UjqezK4