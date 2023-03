Ανησυχητικά νέα για Τζόκοβιτς

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Φλόριντα Ρικ Σκοτ, το υπουργείο εσωτερικής ασφάλειας της χώρας (DHS) αποφάσισε τελικά να μην επιτρέψει την είσοδο του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο στη χώρα, «μπλοκάροντας» τη συμμετοχή του στα δύο πρώτα Masters της σεζόν.

Ο Αμερικανός πολιτικός, μάλιστα, καλεί τον Τζο Μπάιντεν να παρέμβει και να δοθεί εξαίρεση στον Νόλε, σε επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο των ΗΠΑ μαζί με έναν άλλο γερουσιαστή της Φλόριντα, τον Μάρκο Ρούμπιο.

Θυμίζουμε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid είναι απαραίτητο για να ταξιδέψει κανείς στις ΗΠΑ μέχρι τoν Aπρίλιο, δηλαδή ο 35χρονος Σέρβος λογικά θα παίξει στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο.

Στο μεταξύ, αμερικανική ομοσπονδία και US Open στηρίζουν τον 35χρονο Σέρβο, όπως φαίνεται και από ανακοίνωσή τους στα social media: «Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ένας από τους σπουδαιότερους πρωταθλητές που έχει δει το άθλημά μας. USTA και US Open ελπίζουν ότι το αίτημα του Νόβακ για είσοδο στη χώρα θα γίνει δεκτό και πως θα μπορέσουμε να τον δούμε ξανά σε δράση στο Indian Wells και το Μαϊάμι».

Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς είπε από το Ντουμπάι ότι είναι σε αναμονή και πως αν χρειαστεί σκοπεύει να αποσύρει τη συμμετοχή από το Indian Wells πριν την κλήρωση (6/3).

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole 's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen . @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6

