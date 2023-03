Ξανά στον τελικό ο Ρούμπλεφ (vid)

Ο 25χρονος Ρώσος, Νο.6 στον κόσμο, έβαλε φρένο στον Σάσα Ζβέρεφ (Νο.16) με 6-3, 7-6(9) και πέρασε για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Dubai Tennis Championship (ATP 500), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Χρειάστηκε συνολικά έξι πόιντ για να κλείσει τον αγώνα μετά από 1 ώρα και 58 λεπτά.

Ήταν, μάλιστα, η πρώτη νίκη του επί του 25χρονου Γερμανού, που είχε κερδίσει και τις πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις τους χωρίς απώλεια σετ!

Θυμίζουμε ότι ο Ρούμπλεφ έσωσε πέντε ματς πόιντ του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα στον αγώνα της φάσης των «16».

Leaving it ALL out there! 👏@AndreyRublev97 & @AlexZverev with tennis of the highest order.@DDFTennis pic.twitter.com/vh2Lr9ZDdO