Οριστικό: Στο χώμα η επιστροφή του Ναδάλ

Οι διοργανωτές του Indian Wells ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι ο θρυλικός Ισπανός δεν θα παίξει στο BNP Paribas Open (8/3) και ήταν θέμα χρόνου να έρθουν τα νέα και για το Μαϊάμι.

Και ήρθαν από τον ίδιο με ανάρτησή του στα social media, στην οποία αναφέρει ότι θα χάσει και τα δύο αμερικανικά Masters.

Ο Ράφα, λοιπόν, που λόγω τραυματισμού δεν έχει αγωνιστεί πουθενά μετά το Australian Open, αναμένεται να κάνει την επανεμφάνισή του στην αγαπημένη του χωμάτινη σεζόν.

Εκτός απροόπτου, όμως, θα βγει εκτός Top 10 μετά το Indian Wells και αυτό σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στις μελλοντικές κληρώσεις του…

It’s been a while since I don’t communicate with you. Took my time off, started rehab, gym and physiotherapy as instructed by the doctors. Getting ready to come back the in the best conditions. pic.twitter.com/DdRiH4aUyE