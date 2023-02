Έσωσε πέντε ματς πόιντ και πέρασε στον τελικό ο Μάρεϊ! (vids)

Ο 35χρονος Βρετανός (Νο.70) έσωσε πέντε ματς πόιντ κόντρα στον εξαιρετικό φέτος Γίρι Λεχέτσκα (Νο.52) και πήρε την τεράστια νίκη με 6-0, 3-6, 7-6(6) στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Θα διεκδικήσει τον τίτλο για πέμπτη φορά (2-2) και ο αντίπαλός του θα προκύψει από τη μονομαχία ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Ο αλύγιστος Άντι πέτυχε την τέταρτη σερί νίκη του στα τρία σετ, ενώ φέτος έχει ρεκόρ 6-0 όταν τα ματς κρίνονται σε τρία ή πέντε σετ. Είναι, μάλιστα, η τρίτη φορά μέσα στο 2023 που επιστρέφει μετά από ματς πόιντ. Μεγάλη ψυχή ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο!

Σήμερα βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο ματς πόιντ όταν σέρβιρε στο 3-5 του τρίτου σετ, αλλά το χειρότερο συνέβη στο επόμενο γκέιμ, όπου ο 21χρονος Τσέχος προηγήθηκε με 40-0 και ήταν έτοιμος να κλείσει το ματς.

Ο Μάρεϊ, ωστόσο, κατάφερε να πετύχει το μπρέικ με πέντε σερί πόντους και να πάρει την πρόκριση στο τάι μπρέικ, εκμεταλλευόμενος το δεύτερο ματς πόιντ. Χρειάστηκε συνολικά 2 ώρες και 29 λεπτά.

Είναι ο 71ος τελικός της καριέρας του (ο πρώτος σε hard court μετά τον Ιανουάριο του 2022) και θα προσπαθήσει να σηκώσει τον 47ο τίτλο του. Να θυμίσουμε και πάλι ότι αγωνίζεται με μεταλλικό ισχίο...

