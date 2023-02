Δεύτερος σερί τελικός για την ασταμάτητη Σβιόντεκ (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο υπέταξε την 19χρονη Αμερικανίδα (Νο.6) με 6-4, 6-2 σε 88 λεπτά και πέρασε πανηγυρικά στον τελικό του Dubai Tennis Championships, όπου θα συναντήσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και την Τζέσικα Πεγκούλα.

Ήταν η έκτη διαδοχική νίκη της 21χρονης Πολωνής, που δεν έχει χάσει σετ μετά την Αυστραλία! Κέρδισε τον τίτλο στην Ντόχα και όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμη για το... νταμπλ στη Μέση Ανατολή!

Κυνηγάει τον 13ο στην καριέρα της (12-2 το ρεκόρ της σε τελικούς), ενώ είναι η έκτη φορά που περνάει σε WTA 1000 (5-0).

Κόντρα στην Γκοφ έχει έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, χωρίς απώλεια σετ!

Our first finalist in Dubai ✨



No.1 seed @iga_swiatek moves past Gauff 6-4, 6-2 to reach her first final at the @DDFTennis! pic.twitter.com/DHNV0aQway