Ξανά στα τρία σετ ο Μάρεϊ (vids)

Ο άλλοτε Νο1 τενίστας στον κόσμο (Νο.70) έχασε το πρώτο σετ κόντρα στον Γάλλο Αλεξάντρ Μουλέρ (Νο.170), όμως πήρε τη νίκη με 4-6, 6-1, 6-2 και συνεχίζει την πορεία του στο Qatar Open, περνώντας στο πρώτο του ημιτελικό μετά τον περασμένο Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία σετ χρειάστηκε και στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις του στη διοργάνωση, κόντρα στον Λορέντζο Σονέγκο στην πρεμιέρα και χθες απέναντι στον Σάσα Ζβέρεφ. Έχει φέτος πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες που πήγαν σε καθοριστικό σετ!

Ο δυο φορές νικητής της διοργάνωσης θα βρει στην άλλη πλευρά του φιλέ τον φορμαρισμένο Γίρι Λεχέτσκα (Νο.52), που άφησε εκτός με 4-6, 6-4, 6-3 τον επικεφαλής του ταμπλό και Νο.5 στον κόσμο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του 21χρονου Τσέχου, που «λάμπει» τον τελευταίο καιρό.

Ο άλλος ημιτελικός θα βγει από τους αγώνες Ο' Κόνελ-Μεντβέντεφ και Νταβίντοβιτς-Αλιασίμ. Παρότι είναι τουρνουά της κατηγορίας ATP 250, δεν λείπουν τα μεγάλα ονόματα!

